Il Decreto Aiuti bis non ha disposto alcuna proroga dello smart working secondo le regole emergenziali. Le ultime novità sono state introdotte in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, che ha confermato le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte dell’azienda

