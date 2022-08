4/10

La decontribuzione dell'1,2% per i lavoratori dipendenti, che costerà allo Stato 1,6 miliardi (di cui 1,2 di oneri netti), si tradurrà in un beneficio mensile che va dai 2,72 euro lordi (16,32 euro nel complesso del semestre) per una retribuzione mensile imponibile di 227 euro ai 32,3 euro lordi in più (193,82 euro il cumulato tra luglio e dicembre) per stipendi di 2.692 euro