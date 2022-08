Dal bonus 200 euro a quello per i trasporti: le novità sugli aiuti

I prossimi mesi potrebbero essere complicati per le tasche di molte famiglie italiane, alle prese con i rincari, dalle bollette alla spesa al supermercato, causati da inflazione e aumenti dei costi di produzione. Di recente, il decreto Aiuti bis ha introdotto o prorogato una serie di misure destinate a contenere l’effetto dei prezzi maggiorati: dall’indennizzo per chi usa i mezzi pubblici al bonus per le partite Iva, ai fondi per il bonus psicologo