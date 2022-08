3/10 ©Ansa

Secondo alcune stime del Corriere della sera, la decontribuzione dell’1,2% per i lavoratori dipendenti si tradurrà in un beneficio mensile che va dagli 8,3 euro al mese lordi in più per coloro che hanno un reddito lordo annuo di 9mila euro a 32,3 euro lordi in più per i redditi da 35mila euro l’anno

Aiuti bis, anche le bollette tra fringe benefit non tassabili