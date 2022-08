Bonus 200 euro in arrivo ad autonomi e dottorandi: cosa sapere

Con il rifinanziamento dei fondi per l'indennità, a breve dovrebbero partire le erogazioni del bonus anche per i lavoratori autonomi in regime di partita Iva, già prevista dal Decreto Aiuti dello scorso maggio ma mai concretizzata. A questi si aggiunge l'estensione della platea dei beneficiari, tra cui rientrano anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, come chiesto a gran voce dall'Adi (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia)