8/11 ©IPA/Fotogramma

In Gran Bretagna male i due aeroporti londinesi. A Heathrow ci sono code di passeggeri ogni giorno sin dal 30 giugno, quando le autorità aeroportuali hanno chiesto alle compagnie di cancellare circa 30 voli per mancanza di personale a terra con un solo giorno di preavviso. A Gatwick l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito ha ridotto il traffico nello scalo a 825 partenze per luglio e a 850 per agosto