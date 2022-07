1/9 ©Ansa

Chi sceglie l’aereo come mezzo di trasporto per le vacanze estive avrà non poche difficoltà. Ritardi, voli cancellati, disagi in aeroporto e, non da ultimo, gli scioperi: il settore fa fatica a stare al passo con la ripresa dei viaggi post pandemia, fra carenza di personale e una riorganizzazione che è dovuta avvenire in tempi più rapidi del previsto

GUARDA IL VIDEO: Rischio voli in ritardo o cancellati: cosa fare