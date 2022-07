Nuovo weekend di difficoltà per il traffico aereo, a causa della cancellazione di centinaia di voli tra Europa e Stati Uniti. Ryanair intanto ha programmato un nuovo sciopero di 12 giorni nel corso di luglio in Spagna. Quest'anno andare in vacanza con un volo internazionale costerà il 124,1% in più rispetto all'anno scorso, avverte l'Unione consumatori