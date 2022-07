Centri estivi, entro il 21 agosto lista Comuni a cui spettano i fondi

La ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti ha spiegato che le risorse ammontano a 58 milioni di euro per l'anno 2022, per iniziative da attuare nel periodo 1 giugno-31 dicembre “anche in collaborazione con enti pubblici e privati”. L’obiettivo è finanziare progetti “che abbiano lo scopo di contrastare gli effetti dello stress pandemico, promuovere il benessere psico-fisico e i percorsi di sviluppo e crescita, nonché di sostenere lo studio delle materie Stem, in particolare per bambine e ragazze”