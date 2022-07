Educazione ambientale per bimbi, anche in vacanza in Sardegna

Per aiutare le generazioni future a rispettare il patrimonio ambientale è bene iniziare fin da piccoli ad essere responsabili e rispettosi nei propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi. Bisogna abituare i più piccoli a vivere in modo sostenibile, senza alterare gli equilibri naturali. Anche in vacanza. In Sardegna, mentre i genitori sono in spiaggia, i piccoli vanno a scuola di educazione ambientale.

Genitori in spiaggia, bimbi a scuola di sostenibilità ambientale. L’estate può diventare l’occasione per scoprire la natura e il pianeta, imparare a difenderli e a valorizzarne le risorse che, lo sappiamo sempre di più, non sono infinite.

Secondo il Ministero dell’Ambiente, l’educazione ambientale è un valido “strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio”.

Per questo il Ministero ha compilato delle linee guida che devono essere seguite in tutte le scuole per educare i bambini che saranno gli adulti del domani. Ma non è solo la scuola il luogo dove imparare a conoscere e rispettare l’ambiente. Lo si può fare anche con divertenti laboratori che riproducono l’ambiente naturale e spiegano come si sta trasformando.

Bricks for Kids è una società Americana leader nel settore dell’insegnamento delle materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). È nata nel 2008 da un team di architetti e ingegneri che hanno sviluppato una serie di modelli motorizzati basati sulla combinazione di mattoncini colorati che consentono di approfondire in modo interattivo le scienze.

Al Chia Laguna lavoreranno tutta estate con i piccoli ospiti, in laboratori e le attività che saranno svolte serviranno a far comprendere l’importanza di amare e rispettare la terra in cui si vive. Il programma prevede appuntamenti tematici (cielo, deserto, montagna, prato, mare, ghiacciaio e giungla) utilizzando materiali da riciclo, andando alla scoperta della flora e fauna di Chia, coltivando piccole piantine, raccogliendo i frutti della terra e tanto altro attraverso laboratori scientifici, culturali, di botanica, cucina e arte. CHIAbù Loves Earth, sarà dunque all’insegna della sostenibilità, del rispetto per la natura e per il pianeta.