10/10 ©Ansa

Non c’è soltanto questa preoccupazione nella testa dei gestori degli impianti. "Aldilà delle condizioni atmosferiche e delle temperature, gli imprenditori balneari sono seriamente preoccupati per il proprio futuro e quello delle proprie famiglie a causa di recenti interventi legislativi confusi e pasticciati, come la confisca e la messa a gara delle aziende balneari, che rischia di mettere in dubbio un modello efficiente di turismo", evidenzia Capacchione