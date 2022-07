Estate 2022, 14 libri per bimbi da 3 a 13 anni da leggere in spiaggia

La musica è ritmo e cuore, dice un padre ad un bambino. Quel bambino diventerà uno dei più grandi musicisti jazz italiani, Paolo Fresu, suo padre si scoprirà poeta. Questa settimana viaggeremo anche nella mente degli adolescenti, scopriremo le emozioniche fanno paura, ma anche le famiglie stravaganti e le estati più diverse di bambini e ragazzi speciali. Come sempre, buona lettura! Anche in vacanza. ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Questo libro ti farà addormentare di Jory John Editore: Edizioni Clichy Questo libro ti stancherà! Ti calmerà! Sì, ti farà cadere in un sonno profondo. Come? In modo molto semplice: ci sono autotreni giganti che sfrecciano su ogni pagina.

Libri per bambini di 4 anni Festa a Villa Scintilla di Mikolaj Pasinski Editore: Terre di Mezzo Villa Scintilla ha degli abitanti sempre molto indaffarati.: Pantera Nera con la sua collezione di piante rare, gli Oranghi cucinano torte, Cane scolpisce il marmo, Pipistrello studia una coreografia, le Rane scrivono il testo di una canzone per il rapper Little Topo.

Le paure che ti fanno paura di Rachel Rooney Editore: Edizioni Clichy Cos’è la paura? Ce n’è una o più d’una? Alcune sono utili e ci tengono al sicuro, altre non si possono spiegare.

Libri per bambini di 5 anni Ecco a voi... la famiglia Meraviglia di John Yeoman, Quentin Blake Editore: Edizioni Clichy Famiglie speciali, anzi specialissime! C’è lo zio Marvello: appassionato di magia e illusionismo... E il piccolo Charlie, già capace di cucinare e imbandire un banchetto favoloso...

Libri per bambini di 6 anni Paolino di Reno Brandoni Editore: Curci La musica è ritmo e cuore. Arriva anche sulle colline di un piccolo paese in Sardegna, accompagnando la vita di un padre e un figlio. Lui diventerà un famoso trombettista e creerà per quel suo piccolo paese uno dei più importanti festival Jazz.

Libri per bambini di 7 anni Cinque volte un libro di Lodovica Cima, Sualzo Editore: Piemme Cinque città e sei lettori alle prese con lo stesso libro: Andy a New York, Nina a Parigi, Georgia a Londra, Aoi e Ikiko a Tokyo e Luca a Milano. Tutti leggono le stesse pagine e si fanno trasportare dalla potenza delle loro parole, che come fili sottili li uniscono l'uno all'altra.

Libri per bambini di 8 anni L' ultimo giorno d'estate di Timothée de Fombelle Editore: Terre di Mezzo Le estati in campagna dallo zio Angelo erano sempre speciali. Una vecchia bici, i pomeriggi interminabili e mille avventure tra campi di grano e villaggi assolati. Ma quell'anno, quando scoprii il mare e incontrai Esther

Anna dai capelli verdi di Micol Arianna Beltramini, Agnese Innocente Editore: Piemme Anna è rimasta orfana e deve cambiare completamente vita: dall'Irlanda si trasferisce in un piccolo paesino della Sardegna, dove vive il fratello di sua madre.

Libri per bambini di 9 anni I tigrotti e la scatola misteriosa. Le intrepide avventure di Crazie e Giada nel mondo di Sandokan di Crazie Mad Editore: Mondadori Electa I grandi libri classici della letteratura per ragazzi arrivano a Crazie e la sua dolce Giada, che dal mondo di YouTube e delle challenge finiscono improvvisamente nell'enigmatica ed esotica Malesia, "ospiti" del prode Sandokan.

Sinfonia. Violante e Laurentina. Romanzo a fumetti di Bianca Pitzorno Editore: Mondadori Tre amiche inseparabili: Barbara, Valentina e Vittoria e le loro lunghe estati in un paesino di montagna diventano l'occasione per ritrovarsi e scambiarsi infinite confidenze. A rompere il ritmo tranquillo delle loro giornate arriva la troupe di una famosissima telenovela con al seguito la diva adolescente Scintilla Luz.

Libri per bambini di 10 anni Guida per bambine ribelli. Alla conquista del mondo che vogliamo di Carolina Capria, Mariella Martucci Editore: Mondadori Cara bambina ribelle, questa guida parla di te, della tua famiglia, delle persone che ti sono accanto e del tuo mondo. Ti spiegherà che la politica e le istituzioni non sono poi così distanti e irraggiungibili, ma sono al servizio di tutti e che conoscere come funzionano ti renderà una cittadina consapevole. Parla anche del tuo futuro, degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di che cosa tu, nel tuo piccolo, puoi fare per rendere sostenibile il nostro pianeta.

L' isola dei cavalli. Soul riders vol.1 di Helena Dahlgren Editore: Il Castoro Il primo volume della serie Soul Riders, ispirata al videogioco Star Stable. Quattro ragazze, quattro cavalli e un legame magico molto speciale.

Libri per bambini di 12 anni La rivincita dei matti di Pierdomenico Baccalario Editore: Mondadori Agnese, che tutti chiamano Steno, nell'estate del 1982 ha tredici anni. È l'estate magica in cui l'Italia di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot vincerà i Mondiali di calcio contro la Germania Ovest. Ma è anche l'estate in cui lo zio Arturo Praz, detto Leggenda, si mette in testa di giocare la sua partita, raccogliendo i vecchi amici per sfidare, il giorno della finale, gli infermieri del manicomio.