Decreti trasporti e fisco, dalle e-bike al bonus auto: le nuove misure

Due i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri e dedicati alla semplificazione di servizi per cittadini e imprese e a una realizzazione più rapida delle opere pubbliche, fra cui quelle per il Giubileo 2025. Stretta sulle biciclette a pedalata assistita e sulla manutenzione delle metropolitane, tempi più lunghi per l'immatricolazione di auto che beneficiano degli incentivi e una maggiorazione per l'assegno unico per i ragazzi disabili. Via libera anche a un dl con modifiche al codice delle crisi di impresa