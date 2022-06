Assegno unico, per figli disabili 120 euro in più al mese

3/8 ©Ansa

Per la misura è previsto “l’utilizzo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità per il 2022”, ha spiegato il 15 giugno il ministro per le Disabilità, Erika Stefani

