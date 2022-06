Dl trasporti, stop ai pedaggi sulla A24 e A25 fino a fine anno

Nel decreto sono inoltre previste multe fino a 500mila euro per ritardi o mancati lavori nella manutenzione delle metropolitane. I gestori dei servizi di Tpl a impianti fissi (ad esempio, le metropolitane) e dei servizi ferroviari regionali sono chiamati a report periodici sulle manutenzioni programmate e, in caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati, l'azienda inadempiente, si legge in una nota del Mims, "subirà anche una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro".

Obiettivo velocizzare opere per il Giubileo 2025

approfondimento

Velocizzare le opere del Giubileo 2025 è un altro degli obiettivi del decreto in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Pnrr, prevede misure di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA). Inoltre, spiega il ministero, l'eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico da parte del soprintendente dovrà essere effettuata entro 45 giorni anziché entro 60. Per la manutenzione delle strade comunali e lo sviluppo di quelle di ingresso in città sarà possibile stipulare convenzioni con l'Anas come centrale di committenza.