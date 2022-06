8/12 ©Ansa

17 GIUGNO. Venerdì con sciopero generale dei trasporti. Stop di 24 ore per il settore aereo. Ferrovie ferme dalle 21 del 16 alle 21 del 17. Dalle 9 alle 17 si ferma anche il personale di Rfi dell’area di Milano. Stop per 24 ore anche per il trasporto pubblico locale, con modalità diverse in base a regioni e comuni. Si fermano anche i marittimi: per 24 ore stop ai collegamenti verso le isole. Dalle 22 del 16 alle 22 del 17 fermi anche i dipendenti della autostrade. Dalle 12 alle 16 si fermano anche gli addetti alle pulizie della Dussmann Service a Malpensa