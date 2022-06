7/10 ©IPA/Fotogramma

In sostanza si tratta di una deroga per il 2022 alle regole della Politica Agricola Comune, per sopperire alla mancanza di approvvigionamento di colture cerealicole a causa del conflitto in Ucraina. Viene quindi eliminato l'obbligo di riposo permanente per il 5% delle superfici agricole Ue e si dà ai produttori agricoli la possibilità di recuperare circa 9 milioni di ettari