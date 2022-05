Ucraina, Kuleba: "Grano? Accordo possibile con tregua a Odessa"

Per garantire l’esportazione del grano ucraino c’è bisogno di uno sbocco sul Mar Nero con l’aiuto di Paesi amici per scortare il passaggio del cargo con a bordo le materie prime. Questa è la soluzione prospettata dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che in un’intervista a Repubblica parla di una vera e propria “operazione internazionale nel Mar Nero”. L’intervento consiste nell’invio di navi per sminare le acque a cominciare da Odessa. “Si può fare solo con un impegno formale della Russia a non usare il corridoio per attaccarci” fa sapere Dmytro Kuleba che dichiara però "nessuno si può fidare dei russi. Bisogna stare molto attenti, per questo non ci basta la garanzia unilaterale del Cremlino. Servono Paesi terzi che si prendano la responsabilità di far rispettare l'accordo. Ci va bene anche l'intervento delle Nazioni Unite. Il nostro primo interesse è che il grano arrivi a chi ne ha bisogno. Siamo in contatto sia con l'Onu sia con gli Stati garante. Lo sblocco deve avvenire entro due settimane. Naturalmente, la migliore opzione sarebbe la fine della guerra, ma Putin non vuole" conclude Kuleba.