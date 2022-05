8/10 ©LaPresse

"Ottima notizia. Si chiude il procedimento di inottemperanza e i consumatori potranno finalmente ottenere i rimborsi per gli innumerevoli disservizi subiti”, ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. “Si stabilisce definitivamente il sacrosanto principio, da noi sempre sostenuto, che chi viaggia in autostrada, dato che paga un pedaggio, ha diritto di poter andare velocemente e non certo di restare in coda per ore per colpa dei cantieri"