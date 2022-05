1/10

Poco più della metà della popolazione italiana riceverà a luglio il bonus da 200 euro per far fronte all'aumento dei prezzi di tutti i beni, non soltanto del costo delle bollette. Il decreto Aiuti, varato dal governo il 3 maggio scorso, e poi ritoccato il 5 maggio proprio per allargare la platea del bonus e raggiungere colf, stagionali e percettori del Reddito di Cittadinanza, ha avuto negli scorsi giorni anche il via libera della Ragioneria dello Stato

GUARDA IL VIDEO: Bonus 200 euro, lo avranno quasi 32 milioni di italiani