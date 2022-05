3/10 ©IPA/Fotogramma

Le aliquote del credito d'imposta vengono aumentate dal 50% al 70% per le piccole imprese - con meno di 50 dipendenti; un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo che non supera i 10 milioni di euro - (l’investimento massimo agevolabile resta pari a 300 mila euro all’anno) e dal 40% al 50% per le medie imprese - con meno di 250 dipendenti; un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro - (il massimale resta pari a 250 mila euro all’anno)

