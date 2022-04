5/10 ©Getty

Come chiarisce il Ministero della Transizione ecologica, si può richiedere anche per le spese sostenute per immobili commerciali o artigianali perché il fine è il risparmio delle risorse idriche, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile. Non tutte le spese sono, però, ammissibili: per esempio, restano fuori quelle per il piatto doccia, per il sedile del wc, per il copri vaso e per il bidet

Le FAQ del Ministero sul bonus risparmio idrico