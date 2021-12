Ricavare l’acqua dall’aria, l’idea di Seas

Il sistema messo appunto dalla società svizzera trasforma il vapore umido in uno dei beni fondamentali per la sopravvivenza umana

Anche nel 2021 ci sono posti nel mondo dove non c’è acqua, o non a sufficienza. E il tanto temuto cambiamento climatico potrebbe far sì che queste zone siano sempre di più e non di meno. Per questo la tecnologia sta cercando delle soluzioni alternative. Come quella della società svizzera Seas, che ha ideato un sistema per ricavare l’acqua dall’aria.

Come funziona



L’aria ambiente viene catturata e il vapore umido che contiene viene trasformato in acqua distillata, filtrata e poi mineralizzata. È un sistema modulabile e quindi facilmente trasportabile in situazioni diverse. Ad alimentarlo possono essere pannelli solari o altre energie rinnovabili proprio perché non solo l’idea, ma anche la sua realizzazione, non impattino sull’ambiente. Quello stesso ambiente che la tecnologia di Seas cerca di aiutare.

Un diritto fondamentale



Il progetto, già attivo, permette di creare sorgenti rinnovabili e inesauribili di acqua soprattutto nelle aree con meno risorse idriche a disposizione, come l’Africa. È arrivato in Namibia e Mozambico. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’acqua come diritto umano fondamentale, a cui però nel mondo circa 880milioni di persone non hanno accesso. E all’anno sono ancora oltre 3 milioni i morti per mancanza o inquinamento dell’acqua.