4/10 ©Ansa

Se ci sono sia il coniuge sia un ex coniuge, la pensione di reversibilità va ripartita tra di loro in base alla durata dei singoli matrimoni e delle eventuali convivenze more uxorio, oltre all’importo dell’assegno divorzile e la posizione economica dei superstiti. In caso di convivenza di fatto, poi, si ha diritto alla pensione di reversibilità solo se il defunto ha lasciato un testamento e nominato il partner come erede: è quanto ha stabilito una sentenza nel 2019

Bonus vacanze pensionati, domande fino al 15/4: importi, Isee e come fare richiesta