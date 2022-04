I tratti della personalità condizionano l'approccio alla pensione

L'approccio al momento della pensione varia a seconda dei tratti della personalità. Le persone coscienziose lo affrontano con più serenità, mentre per gli estroversi tendono ad avere maggiori difficoltà. È quanto emerso da un nuovo studio della Kasetsart University di Bangkok, pubblicato su Plos One .

Lo studio su oltre 2mila adulti



Per compiere lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di un'indagine che ha coinvolto oltre 2mila adulti britannici di età compresa tra 50 e 75 anni. Le domande del sondaggio sono state studiate per valutare i loro livelli dei tratti della personalità cosiddetti "Big Five": estroversione, gradevolezza, apertura, coscienziosità e nevroticismo. Ai partecipanti sono, inoltre, stati chiesti dettagli sul percorso di uscita dal lavoro e su come hanno vissuto il pensionamento.



I risultati



Analizzando i risultati dell'indagine, il team di ricerca ha osservato che i soggetti che hanno ottenuto un punteggio elevato in termini di coscienziosità erano più propensi a dichiararsi soddisfatti della propria vita dopo un pensionamento anticipato. Al contrario, le persone che hanno totalizzato un punteggio elevato sul lato dell'estroversione avevano maggiori probabilità di dichiararsi insoddisfatte della propria vita, del proprio reddito e del proprio tempo libero dopo il pensionamento.

Ciò suggerisce, secondo i ricercatori, che la coscienziosità può fungere da "cuscinetto psicologico", rendendo più proattivi nel trovare nuovi modi per realizzare la propria vita. Gli estroversi, invece, "potrebbero perdere le relazioni sociali che avevano sul lavoro, ed è questo che può creare loro maggiore insoddisfazione". Gli autori si augurano che i risultati della loro indagine possano aiutare a mettere a punto interventi mirati ad aumentare il benessere degli adulti prossimi al pensionamento.