Allenare il respiro aiuta ad aumentare l'attività fisica. Lo studio

Allenare per 5 minuti al giorno il respiro migliora la tolleranza all' esercizio negli adulti di mezza età e negli anziani. È quanto emerso da un nuovo studio , che ha trovato del potenziale nell'allenamento della forza muscolare inspiratoria ad alta resistenza (Imst), per aiutare adulti e anziani fisicamente poco attivi a passare a uno stile di vita più sano. I risultati della ricerca, condotta su 35 over 50enni, saranno presenti questa settimana all'incontro annuale dell'American Physiological Society ad Experimental Biology 2022.

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Molti adulti di mezza età e anziani faticano a soddisfare i livelli raccomandati di attività fisica. Negli Stati Uniti, secondo le stime di uno studio condotto nel 2016, il 28% degli adulti di età pari o superiore a 50 anni è fisicamente inattivo. "Lo sviluppo di nuove forme di allenamento fisico che aumentino l'aderenza e migliorino la funzione fisica è fondamentale per ridurre il rischio di malattie croniche con l'invecchiamento", ha spiegato la ricercatrice Kaitlin Freeberg, sottolineando che "l'allenamento della forza muscolare inspiratoria ad alta resistenza può essere una strategia per promuovere l'aderenza e migliorare molteplici componenti della salute nella mezza età e negli anziani".

Nello specifico, l'Imst è un "esercizio" che prevede l'inalazione attraverso un dispositivo portatile, chiamato trainer, per la respirazione manuale che aggiunge resistenza al respiro. Il team di ricerca, nel corso dello studio, ha valutato gli effetti dell'Imst su un campione composto da 35 adulti di età pari o superiore a 50 anni in un gruppo ad alta resistenza o in un gruppo di controllo a bassa resistenza. A entrambi i gruppi è stato chiesto di utilizzare per 6 settimane consecutive il dispositivo per la respirazione manuale per 5 minuti al giorno (30 respiri).



I risultati



Al termine delle 6 settimane, nel gruppo ad alta resistenza è emerso un miglioramento del 12% in un test del tapis roulant, oltre a dei cambiamenti in 18 metaboliti testati nello studio, principalmente quelli che "svolgono ruoli chiave nella produzione di energia e nel metabolismo degli acidi grassi". Il gruppo di controllo a bassa resistenza, invece, non ha mostrato alcun cambiamento. "Questi risultati preliminari suggeriscono che 5 minuti al giorno di Imst ad alta resistenza sono una modalità di allenamento fisico promettente che aumenta la tolleranza all'esercizio e modula le vie metaboliche negli adulti di mezza età e negli anziani", ha concluso Freeberg.