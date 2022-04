Mentre a Palazzo Chigi si lavora per scongiurare gli effetti della crisi energetica, la commissione Ambiente e Attività produttive ha approvato un emendamento al decreto bollette che impone una stretta su riscaldamento e aria condizionata delle pubbliche amministrazioni: dal 1° maggio al 31 marzo 2023 la temperatura non potrà superare i 19 gradi in inverno e potrà scendere a massimo 27 gradi in estate