Martinciglio afferma che, col cashback fiscale, il M5S vuole anche smaltire la burocrazia e sollevare i contribuenti dall'obbligo di conservare per anni i documenti necessari al rimborso Irpef. Come ricorda Informazione Fiscale, anche in caso di via libera, la trasformazione delle detrazioni in rimborsi avverrebbe in modo graduale e dopo il riordino degli sgravi fiscali