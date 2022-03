7/10 ©Ansa

La nuova piattaforma taglierà le spese per l'invio delle sanzioni. "Oggi in Italia chi riceve una multa paga dai 7 ai 12 euro, per ogni singola notifica, con questa piattaforma di notifica digitale per il costo abbiamo proposto che scenda a pochi euro, 1 o 2 euro. E in più - ha aggiunto Colao - sulla piattaforma ci sarà un archivio digitale, quindi non avrò bisogno ogni volta di tenere la ricevuta"