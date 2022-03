1/10 ©IPA/Fotogramma

Il digitale è ormai centrale nell'ambito lavorativo. Le imprese investono di più in questo mondo e cercano figure con competenze in questo settore, ma non sempre riescono a trovarle. È quanto emerge dall'indagine 2021 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di commercio Tagliacarne

GUARDA IL VIDEO: Sanità digitale, l'importanza di accelerare trasformazione