Firenze, al colloquio dice di essere incinta: l'imprenditore la assume

Ancora oggi spesso le donne devono scegliere tra la carriera e i figli. Ma questa volta non è andata così per Federica Granai, una ragazza di 27 anni che è stata assunta da un’azienda di Firenze dopo aver rivelato al suo datore di lavoro di essere incinta. “Ho preferito dire la verità prima di firmare il contratto”, confessa Federica al quotidiano il Tirreno. “Per me la lealtà e la trasparenza sono alla base di tutto”. La sincerità infatti l’ha premiata. Superato il periodo di prova, la ragazza originaria di Cerreto Guidi è stata assunta da VoipVoice di Montelupo Fiorentino dopo aver dato alla luce Diego. “E' stato il momento più bello della mia vita - ha raccontato Federica - una gioia dietro l'altra”.

Terreni: “Nel 2022 l’assunzione di una donna in gravidanza non dovrebbe fare notizia”

L'azienda VoipVoice ha 38 dipendenti e lavora nel settore telecomunicazioni e servizi informatici. Ad assumerla è stato l'imprenditore Simone Terreni. "Nel 2022 l'assunzione di una donna in gravidanza non dovrebbe fare notizia, ma se fa notizia significa che nella nostra società qualcosa non funziona. O perlomeno c'è un nervo scoperto" spiega Terreni, che ha reso noto lui stesso l'assunzione e la maternità di Federica su Facebook. " Nella mia azienda il 63% dell'organico è formato da donne, molte delle quali giovani”, aggiunge Terreni. “Federica quel posto se l'è meritato davvero e penso di aver fatto la cosa più naturale del mondo", conclude l’imprenditore.