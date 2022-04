8/10 ©IPA/Fotogramma

Nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, viene emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, secondo quanto stabilisce il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498