Dichiarazione dei redditi 2022: scadenze e novità

9/12 ©IPA/Fotogramma

Tra i crediti d'imposta inseriti nel quadro CR, ci sarà lo spazio per le nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere, di acquisto di dispositivi di protezione, di quelli per i depuratori d'acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica