Cosa prevede la riforma del Catasto

La maggioranza si è spaccata sull'articolo 6 della legge delega per la riforma fiscale. Draghi punta a far emergere nei registri pubblici terreni e immobili “fantasma”: quelli non registrati oppure non registrati correttamente. La Lega teme che la norma, così come è scritta, possa tradursi in maggiori spese per gli italiani. In commissione Finanze alla Camera bocciato per un voto l'emendamento soppressivo sul tema presentato dal centrodestra