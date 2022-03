8/10 ©IPA/Fotogramma

La richiesta del bonus è a carico dell’intestatario del veicolo, che può effettuarla solo dopo aver eseguito la revisione. Per fare domanda per il rimborso bisogna registrarsi sulla piattaforma telematica denominata “Bonus veicoli sicuri”. Dopo l’accesso al portale, possibile solo con le credenziali Spid, si deve inserire il numero di targa e la tipologia del veicolo per il quale si richiede il contributo. Il mezzo deve essere intestato a chi richiede il rimborso o alla società (nel caso in cui il richiedente risulti incaricato dalla società stessa)