COS'È - L’assegno unico è il meccanismo di sostegno che cambia profondamente l'aiuto che lo Stato riconosce alle famiglie con figli. A differenza della prima sperimentazione, non ci sarà una soglia sopra la quale non arriverà il contributo, che è quindi 'universale'. Scatta dal settimo mese di gravidanza e vale fino ai 21 anni d'età

Assegno unico per gli under 21: i requisiti e come ottenerlo