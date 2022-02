1/11 ©IPA/Fotogramma

I dati in chiaroscuro del reddito di cittadinanza e le modifiche decise dal governo: l’Inps ha pubblicato un dettagliato report che cerca di far luce sui numeri, i successi e gli insuccessi della misura, in corrispondenza con i cambiamenti decisi dall’esecutivo guidato da Mario Draghi. (In foto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico)

GUARDA IL VIDEO: Reddito cittadinanza, Tridico: è tra misure più controllate