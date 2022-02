1/10 ©LaPresse

L’ultima Legge di bilancio ha modificato le condizioni con cui è possibile usufruire del bonus Renzi, anche noto come bonus Irpef. Come ricorda il Mef, si tratta di un’agevolazione per i lavoratori dipendenti introdotta nel 2014 e poi estesa "con il trattamento integrativo (che ha portato il bonus a 100 euro fino a 28mila di reddito complessivo per i lavoratori dipendenti) e con l’ulteriore detrazione (che ha aumentato la detrazione da lavoro dipendente per i lavoratori con reddito tra 28 e 40mila euro) introdotti a regime nella Legge di bilancio per il 2021"

GUARDA IL VIDEO: Sostegni ai redditi, dal Bonus Renzi al taglio delle tasse