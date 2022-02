9/10 ©IPA/Fotogramma

Per sostenere l’approvazione del bonus psicologo era stata anche lanciata una petizione su Change.org a inizio gennaio firmata da oltre 317mila persone in sole 6 settimane. L'appello chiedeva di reinserire nel primo provvedimento utile il bonus, escluso dalla legge di Bilancio per il 2022 nonostante la proposta avesse trovato un consenso bipartisan in Parlamento