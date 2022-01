Manovra, salta il bonus psicologo: parte petizione per reintrodurlo

Dopo l'esclusione, sono state diverse le reazioni nel mondo politico. "Uno studio dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria - ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni - ci ha detto che in seguito alla crisi pandemica sono più che raddoppiati tra gli under 18 i disturbi psicologici ma che il malessere è ancora più diffuso. Oggi l'Ordine nazionale degli psicologi si appella al mondo politico ricordando che le risposte pubbliche sono le stesse di due anni fa, nonostante un aumento della richiesta di supporto di circa il 50%, che però può indirizzarsi solo nel privato se il cittadino può permetterselo. E il governo Draghi ha pensato bene con l'ultima manovra di cancellare il bonus per il sostegno psicologico". Anche il deputato del Pd Filippo Sensi è intervenuto sul tema: "Raccolgo il grido di allarme dell'Ordine degli psicologi sulla emergenza salute mentale che stiamo vivendo. Nel mio niente, proverò ad aiutare perché sia una priorità nei prossimi provvedimenti, come chiedono petizioni come quella per il bonus psicologo", ha scritto su Twitter .

La petizione

A lanciare la petizione è stato il giornalista Francesco Maesano. In pochi giorni si sono superate le 100mila firme. La richiesta è la seguente: “Chiediamo al governo di prendere davvero in considerazione questa proposta e di inserirla nel primo provvedimento utile per andare incontro a un’esigenza immediata e pressante. Oltre a realizzare un investimento vero e sensato sul capitale umano e sul benessere personale e in comunità delle persone. La proposta prevede due bonus: uno iniziale da 150 euro una tantum slegato dal’Isee. E uno più consistente e progressivo: 1.600 euro annui per Isee da 0 a 1.5000, 800 euro annui per Isee da 15.000 a 50.000 e 400 euro annui per Isee da 50.000 a 90.000".