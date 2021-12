Manovra 2022, niente bonus psicologo: saltato l’emendamento bipartisan

Niente da fare per l’agevolazione pensata per chi ha bisogno di supporto psicologico, anche alla luce delle conseguenze della pandemia, ma non può permetterselo. Il budget richiesto era di 50 milioni di euro, ma non ha trovato spazio nella Legge di Bilancio. “C’è grande amarezza. Sapevamo fosse difficile, che le risorse richieste fossero cospicue, ma non lo erano a caso”, ha commentato la vice presidente dei senatori del Pd, Caterina Biti, prima firmataria dell'emendamento