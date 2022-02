Colf e badanti, nel 2022 cambiano i contributi dovuti: ecco le novità

9/10 ©IPA/Fotogramma

Nel contributo orario da versare all’Inps per i contratti a tempo determinato è compreso anche il contributo addizionale, che non si applica per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti: nel caso, il suddetto contributo risulta leggermente inferiore, come si può vedere sul tabellario dell’Inps

Le tabelle Inps complete