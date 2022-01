2/10 ©IPA/Fotogramma

L’Ape sociale è un sostegno economico per chi non è ancora arrivato alla pensione ma si trova in situazioni di particolare difficoltà. Erogata dallo Stato, l’indennità è riservata a chi abbia almeno 63 anni e non percepisca alcuna pensione, in Italia o all’estero. Chi ne ha diritto la percepirà fino a quando non avrà raggiunto l’età per la pensione di anzianità

