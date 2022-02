3/11 ©IPA/Fotogramma

I CODICI ATECO - Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio, individua le categorie di imprese che possono chiedere il contributo sulla base dei codici ATECO. Si tratta di chi svolge commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (cod. 47.19), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi non specializzati (47.30), di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati (47.43), di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (47.6) e di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (47.71)

Bonus mobilità, domande dal 13 aprile al 13 maggio: cosa sapere