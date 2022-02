7/14 ©IPA/Fotogramma

In Sicilia si cercano 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Per fare la domanda, c’è tempo fino al 25 febbraio. Lo stesso giorno scade anche il termine per inviare quella per provare ad essere assunti in uno dei centri per l’impiego della Regione (in ballo ci sono 587 posti)

I dettagli del bando per l'amministrazione regionale