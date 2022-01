2/10 ©IPA/Fotogramma

Kìron Partner S.p.A., società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha di recente diffuso una nota su questo tema. Nel documento si legge: “I tassi dei mutui hanno fatto rilevare dei lievi aumenti nel corso dei mesi centrali del 2021, un po’ per via della variabilità degli indici di riferimento a cui sono indicizzati, un po’ per il lieve rialzo degli spread da parte degli istituti di credito, fenomeno che come in precedenza analizzato sembra essersi esaurito”

Le analisi di Kiron Partner Spa