5/10 ©Ansa

I più giovani sembrano però non voler rinunciare al balcone e alla casa in centro. La acquista infatti uno su quattro. Secondo Dove.it, questo aspetto potrebbe essere indice del fatto che non vogliono usare la macchina o che preferiscono essere vicini alle zone della movida. Il risultato è un appartamento di non più di 78 metri quadrati in media