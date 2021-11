Giovani e pensione: a che età e con quali requisiti la otterranno?

Come sarà la futura pensione dei giovani? I lavori precari, discontinui e con bassi salari di oggi rischiano di creare una generazione di pensionati poveri negli anni a venire Condividi

Con la manovra che ha avuto il via libera dal governo, sulle pensioni si è creato un nuovo scalino a Quota 102 per rendere più morbido il passaggio ai 67 anni della Fornero. Si è pensato dunque a chi è prossimo al ritiro dal lavoro, ma per i giovani cosa è stato fatto? Il problema non è di poco conto, perché per esplicita intenzione del premier Draghi, dal 2023 si torna al percorso contributivo e questo per le nuove generazioni, in molti casi, vorrà dire un assegno basso e ad un’età molto avanzata.

Nel 2032 l'Italia entrerà a pieno nel sistema contributivo puro approfondimento Riforma pensioni, l’ipotesi dell’anticipo per tutti: come funziona Ma ormai il sistema previdenziale sta marciando verso quella direzione: dal 2032 tutti i nuovi pensionati riceveranno assegni basati sul contributivo puro, ovvero prenderanno quanto avranno versato negli anni, avendo cominciato a lavorare dopo il 1996 cioè dall’entrata in vigore della riforma Dini.

Le forme di anticipo per la pensione con il sistema contributivo approfondimento Manovra 2022, le novità su Quota 102 e Reddito di cittadinanza Con questo meccanismo è già prevista una forma di anticipo, ma a determinate condizioni. Uscita a 64 anni e 20 di contributi, ma la rendita maturata dovrà essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, circa 1.300 euro al mese. Traguardo difficile con i bassi salari, le carriere discontinue e i buchi previdenziali di tanti giovani. L’alternativa è allora aspettare i 67 anni della pensione di vecchiaia, potendo però contare su un assegno futuro di almeno una volta e mezzo quello sociale, 690 euro. Se non si arriva neanche a questo, per l’agognato riposo non resta che rassegnarsi ai 70 anni e oltre, destinati a salire ancora, perché legati all’incremento della speranza di vita.