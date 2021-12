Bonus casa, come rifare gli infissi con le agevolazioni

4/10 ©IPA/Fotogramma

La detrazione per la riqualificazione energetica prevede una detrazione pari al 50% da applicare alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. Per averne diritto è necessario che ci sia la sostituzione di elementi già esistenti e/o di sue parti, che il serramento interessato delimiti un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e che siano rispettati certi valori come da tabella 1 dell’Allegato E del Decreto requisiti tecnici Ecobonus del 6 agosto 2020

