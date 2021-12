8/10 ©IPA/Fotogramma

Il bonus mobili prevede una detrazione Irpef del 50%, da recuperare in dieci anni. Spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga). Per i grandi elettrodomestici senza etichetta energetica, l’acquisto è agevolabile solo se per quella tipologia di prodotti non è ancora previsto l'obbligo di etichetta